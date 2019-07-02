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      Австрія заборонить курити у барах і ресторанах

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      Австрія заборонить курити у барах і ресторанах
      / Радіо Свобода

      Після кількох років обговорень щодо заборони куріння у барах та ресторанах, парламент Австрії таки ухвалив відповідну постанову.

      Міністерка охорони здоров'я подякувала депутатам за підтримку законопроекту. Єдина політсила, яка виступила проти введення обмежень для курців, була Австрійська народна партія, пише Die Presse.

      Читайте також: Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети

      Під заборону паління в приміщеннях пабів підпадають не тільки звичайні сигарети, а також електронні та кальяни. Курити за межами ресторанів і барів та на терасах можна і надалі. 

      Обмеження набудуть чинності 1 листопада. Хоча насправді це мало статись ще 1 травня минулого року. Тоді і за проект проголосували, але в останній момент заборону скасували. 

      кинути палити
      Як відновлюється організм, коли ви кидаєте палити: інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
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      Теги: Здоров'я Австрія Заборона куріння
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