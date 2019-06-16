13:45
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Автівки розтрощило вщент: у страшній аварії на Вінниччині загинули четверо людей – фото, відео

      591 Читать новость на русском
      Водії автівок загинули на місці
      Водії автівок загинули на місці / Нацполіція

      На трасі між селами Буди та Ободівка, що у Вінницькій області, "лоб в лоб" зіштовхнулись Audi А6 та Volkswagen Tiguan. Внаслідок аварії четверо людей загинули, ще четверо отримали поранення.

      Від потужного удару водії обох автівок – 31-річний житель села Нова Ободівка, що був за кермом Audi, та 36-річний житель Дніпра, що був за кермом Volkswagen – померли на місці. Також загинули 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen, повідомили у прес-службі Нацполіції. 

      Читайте також: У Києві сталася жахлива ДТП: є загиблі – фото та відео


      В аварії загинуло подружжя

      В автомобілі Volkswagen на момент ДТП перебували ще четверо пасажирів – хлопці 21 і 25 років та діти віком 6 та 10 років. Вони вижили. З травмами різного ступеня важкості їх госпіталізували. У поліції запевняють, що загрози їхньому життю немає. 


      Чотирьох людей госпіталізували

      Обставини ДТП вставлюють. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб". 

      У страшній аварії на Вінниччині загинули четверо людей: відео

       

      blog_ava
      Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
      сьогодні
      36860
      Теги: Новини України Вінниця Аварії та ДТП Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      сьогодні , 12:01 Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      Злой Одессит 792
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4958
      День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      сьогодні , 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      Юлія Турелик 912
      Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      сьогодні , 09:00 Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      Повернись живим 429
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      8459
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук