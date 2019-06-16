Автівки розтрощило вщент: у страшній аварії на Вінниччині загинули четверо людей – фото, відео

На трасі між селами Буди та Ободівка, що у Вінницькій області, "лоб в лоб" зіштовхнулись Audi А6 та Volkswagen Tiguan. Внаслідок аварії четверо людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Від потужного удару водії обох автівок – 31-річний житель села Нова Ободівка, що був за кермом Audi, та 36-річний житель Дніпра, що був за кермом Volkswagen – померли на місці. Також загинули 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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В аварії загинуло подружжя

В автомобілі Volkswagen на момент ДТП перебували ще четверо пасажирів – хлопці 21 і 25 років та діти віком 6 та 10 років. Вони вижили. З травмами різного ступеня важкості їх госпіталізували. У поліції запевняють, що загрози їхньому життю немає.



Чотирьох людей госпіталізували

Обставини ДТП вставлюють. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб".

У страшній аварії на Вінниччині загинули четверо людей: відео