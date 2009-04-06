Авто для мера

Франківському меру подарували червоний “Запорожець”.

Так водії вирішили віддячити градоначальнику за "діряві" дороги. Кажуть, деякі вулиці нагадують післявоєнні, а ремонту, навіть ямкового, комунальники і не думають проводити.Роман Харук (організатор акції): “Проїжджаючи містом побачив хіба що, як 3 жінки ями засипали. А “Запорожець” - це якраз той транспортний засіб,який показує стан доріг, простий і дешевий в ремонті”.За подарунком міський голова не вийшов, оскільки таке урочисте дарування вважає нічим іншим, як піаром. Наразі хороший ремонт однієї вулиці вартує близько 8 мільйонів гривень, а це практично увесь транспортний збір, який має місто - зауважує мер.Віктор Анушкевичус (міський голова): “Органи місцевого самоврядування по відношенню до держбюджету мають ресурси 36%, от коли буде 50x50, тоді я буду вислуховувати всіх піарщиків. Говорити можна багато, хай прийдуть у владу і попрацюють з тим ресурсом що є”.Мер виправдовується: щойно блиснуло сонце, як комунальники взялись латати ями. Вже до травня, підрахував він, 80 вулиць міста будуть відремонтовані. Автомобілісти обіцянкам міського голови не вірять. Кажуть подібні акції будуть повторювати періодично. Наступної слід чекати вже після Великодня.