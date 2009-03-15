19:40
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Авто від розетки

11:54, 15 березня 2009 252

Останній Женевський автосалон засвідчив - криза зробила свою справу - найбільші світові автобренди нарешті дозріли до маленьких та економічних автомобілів.

Саме до таких була прикута найбільша увага відвідувачів цієї світової автомекки. Україні до власного, конкурентоспроможного електромобіля дуже далеко - справа дійшла тільки до експериментальних зразків.Перша вітчизняна мікро електричка зроблена на основі дешевої, хоча й не дуже комфортної “Таврії”. Створенням електромобілів в інституті електродинаміки займаються більше десяти років, вітчизняним конструкторам вдалося серед іншого зменшити втрату енергії при переході від акумулятора до двигуна. Тож заряду акумулятора вистачає на весь день ,а вночі - знову заряджати.Віктор Павлов (завідувач лабораторією електромобілів): “Під капотом тут знаходиться акумуляторна тягова батарея, котра живить електродвигун який встановлений тут на коробку передач, система управління, акумулятор для внутрішніх потреб, не дуже у нас він красиво виглядає, але нічого, зарядка, будь ласка заряджає від мережі 220 В”.Не зважаючи на таку здавалося б простоту в експлуатації, вчені воліють створювати гібриди аби перестрахуватися - тож електрична “Таврія” в багажнику має ще й звичайний двигун внутрішнього згорання. А от у модернізованій “Газелі” всі заводські агрегати залишили, однак в бак заливають виключно біопаливо. В ясну погоду перемикаються на сонячну батарею, а ще завжди мають заряджені від електромережі акумулятори.Степан Кудря (Інститут відновлюваної енергетики): “Заважає зробити серійними по-перше привичка, а по-друге ще старе мислення, наприклад коли газ підняли в ціні, всі звернулися до відновлювальних джерел енергії. Економія на звичайне паливо велика, а по-друге - це екологія”.Коли електромобіль стане звичайним засобом пересування невідомо, адже навіть найуспішніші світові елекроальянси поки марно б’ються над вирішенням принаймні двох питань: як збільшити ємність та безпечність акумуляторів і створити інфраструктуру електричних автозаправок. Поки тихі та екологічні електромобільчики залишаються екземплярами для виставок та потіхою для перехожих.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
384
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 640
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
653
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19417
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
315
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук