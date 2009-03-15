Авто від розетки

Останній Женевський автосалон засвідчив - криза зробила свою справу - найбільші світові автобренди нарешті дозріли до маленьких та економічних автомобілів.

Саме до таких була прикута найбільша увага відвідувачів цієї світової автомекки. Україні до власного, конкурентоспроможного електромобіля дуже далеко - справа дійшла тільки до експериментальних зразків.Перша вітчизняна мікро електричка зроблена на основі дешевої, хоча й не дуже комфортної “Таврії”. Створенням електромобілів в інституті електродинаміки займаються більше десяти років, вітчизняним конструкторам вдалося серед іншого зменшити втрату енергії при переході від акумулятора до двигуна. Тож заряду акумулятора вистачає на весь день ,а вночі - знову заряджати.Віктор Павлов (завідувач лабораторією електромобілів): “Під капотом тут знаходиться акумуляторна тягова батарея, котра живить електродвигун який встановлений тут на коробку передач, система управління, акумулятор для внутрішніх потреб, не дуже у нас він красиво виглядає, але нічого, зарядка, будь ласка заряджає від мережі 220 В”.Не зважаючи на таку здавалося б простоту в експлуатації, вчені воліють створювати гібриди аби перестрахуватися - тож електрична “Таврія” в багажнику має ще й звичайний двигун внутрішнього згорання. А от у модернізованій “Газелі” всі заводські агрегати залишили, однак в бак заливають виключно біопаливо. В ясну погоду перемикаються на сонячну батарею, а ще завжди мають заряджені від електромережі акумулятори.Степан Кудря (Інститут відновлюваної енергетики): “Заважає зробити серійними по-перше привичка, а по-друге ще старе мислення, наприклад коли газ підняли в ціні, всі звернулися до відновлювальних джерел енергії. Економія на звичайне паливо велика, а по-друге - це екологія”.Коли електромобіль стане звичайним засобом пересування невідомо, адже навіть найуспішніші світові елекроальянси поки марно б’ються над вирішенням принаймні двох питань: як збільшити ємність та безпечність акумуляторів і створити інфраструктуру електричних автозаправок. Поки тихі та екологічні електромобільчики залишаються екземплярами для виставок та потіхою для перехожих.