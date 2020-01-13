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      Авто з 4 людьми затонуло у ставку на Дніпропетровщині: серед загиблих – дитина

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      На Дніпропетровщині у ставку затонуло авто з 4 людьми / dp.dsns.gov.ua

      На Дніпропетровщині 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами у салоні злетів у ставок, усі вони потонули. Серед жертв – неповнолітня дівчинка, її батько та дві жінки.

      Трагедія сталася у селі Вишневе в П’ятихатському районі, повідомляє ДСНС. Інформація про цю ДТП надійшла до рятувальників близько 19 години.

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      За даними ДСНС, легковик Toyota Land Cruiser Prado злетів у ставок, коли їхав по його греблі. Автомобіль перебував приблизно у 5 метрах від берега, на глибині 2-3 метрів.

      Рятувальникам довелося витягати іномарку за допомогою лебідки. 


      На Дніпропетровщині автомобіль злетів у ставок / фото ДСНС

      У салоні позашляховика вони виявили тіла 4 людей – двох жінок, чоловіка та його 14-річної доньки.

      Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

      Рятувальники витягли затонулий автомобіль зі ставка: відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Жертви Поліція ДСНС Новини Дніпра Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
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