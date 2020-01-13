Авто з 4 людьми затонуло у ставку на Дніпропетровщині: серед загиблих – дитина
На Дніпропетровщині 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами у салоні злетів у ставок, усі вони потонули. Серед жертв – неповнолітня дівчинка, її батько та дві жінки.
Трагедія сталася у селі Вишневе в П’ятихатському районі, повідомляє ДСНС. Інформація про цю ДТП надійшла до рятувальників близько 19 години.
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За даними ДСНС, легковик Toyota Land Cruiser Prado злетів у ставок, коли їхав по його греблі. Автомобіль перебував приблизно у 5 метрах від берега, на глибині 2-3 метрів.
Рятувальникам довелося витягати іномарку за допомогою лебідки.
На Дніпропетровщині автомобіль злетів у ставок / фото ДСНС
У салоні позашляховика вони виявили тіла 4 людей – двох жінок, чоловіка та його 14-річної доньки.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.
Рятувальники витягли затонулий автомобіль зі ставка: відео