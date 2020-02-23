Авто зім’яло вдвоє: у Києві серйозна ДТП з постраждалими – фото та відео

У Києві на проспекті соборності трапилась серйозно ДТП – через зіткнення двох автомобілів один із них перекинувся та почав диміти. Водій у важкому стані.

Зіткнення сталося неподалік від заїзду на міст Патона, повідомляє "Київ Оперативний" у своєму телеграм-каналі.

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Попередньо, водій синьої автівки ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де врізався у Renault. Від зіткнення синій легковик перекинувся і почав диміти.



ДТП у Києві на Соборності/ Фото з соцмереж

Водія ВАЗ витягли із авто до приїзду рятувальників, пише dtp.kiev.ua. Автівку зім’яло вдвоє, вона диміла – із цим впорались правоохоронці та свідки. Водія госпіталізували у важкому стані.

Відео з місця ДТП



Через ДТП на цій ділянці дороги тимчасово укладнений рух. Затори починаються від бульвару Дружби Народів.



ДТП із постраждалими у Києві/ Фото з соцмереж