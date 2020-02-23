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      Авто зім’яло вдвоє: у Києві серйозна ДТП з постраждалими – фото та відео

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      У Києві на проспекті соборності трапилась серйозно ДТП – через зіткнення двох автомобілів один із них перекинувся та почав диміти. Водій у важкому стані.

      Зіткнення сталося неподалік від заїзду на міст Патона, повідомляє "Київ Оперативний" у своєму телеграм-каналі.

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      Попередньо, водій синьої автівки ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де врізався у Renault. Від зіткнення синій легковик перекинувся і почав диміти.

      ДТП Київ
      ДТП у Києві на Соборності/ Фото з соцмереж

      Водія ВАЗ витягли із авто до приїзду рятувальників, пише dtp.kiev.ua. Автівку зім’яло вдвоє, вона диміла – із цим впорались правоохоронці та свідки. Водія госпіталізували у важкому стані.

      Відео з місця ДТП
       

      Через ДТП на цій ділянці дороги тимчасово укладнений рух. Затори починаються від бульвару Дружби Народів. 


      ДТП із постраждалими у Києві/ Фото з соцмереж 

      ДТП у Києві
      ВАЗ перкинувся, постраждав водій/ Фото з соцмереж

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      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Новини України Новини політики
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