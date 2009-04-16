Автобус перекинувся

У Румунії перекинувся автобус з українцями.

Постраждала 21 особа в тому числі 10 дітей. За повідомленням Генконсульства України в румунській Сучаві, аварія сталася сьогодні зранку біля міста Бакеу. Автобус перевозив делегацію відділу культури Броварської міськради до Македонії для участі в конкурсі. Всього у автобусі перебувало 42 пасажири. Усі потерпілі госпіталізовані до місцевої лікарні. На місце ДТП терміново виїхав Посол України в Румунії та співробітник Генконсульства в Сучаві.