Автобус з українцями спричинив серйозну аварію у Словаччині: з'явились фото

23 грудня автобус з українцями потрапив в ДТП на території Словаччини.

Як інформує видання Karpatnews.in.ua, аварія сталась вранці у суботу поблизу міста Кошице, яке розташоване за майже 100 кілометрів від кордону з Україною.

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Внаслідок зіткнення постраждав мікроавтобус Renault Master та легковик Suzuki Ignis, який від удару аж перекинувся у кювет.





Автобус з українцями спричинив ДТП у Словаччині

За даними словацьких ЗМІ, в мікроавтобусі на польській реєстрації перебували громадяни України, які саме повертались додому.





Українці потрапили в ДТП у Словаччині

На щастя, серйозних ушкоджень ніхто із учасників ДТП не зазнав. Більшість із постраждалих відбулись травмами легкої та середньої тяжкості.

За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП стала через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де й влетів у Suzuki.