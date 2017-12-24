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Автобус з українцями спричинив серйозну аварію у Словаччині: з'явились фото

08:50, сьогодні 4230 Читать новость на русском
Автобус із українцями потрапив у ДТП у Словаччині
Автобус із українцями потрапив у ДТП у Словаччині / karpatnews.in.ua

23 грудня автобус з українцями потрапив в ДТП на території Словаччини.

Як інформує видання Karpatnews.in.ua, аварія сталась вранці у суботу поблизу міста Кошице, яке розташоване за майже 100 кілометрів від кордону з Україною.

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Внаслідок зіткнення постраждав мікроавтобус Renault Master та легковик Suzuki Ignis, який від удару аж перекинувся у кювет.

ДТП українці Словаччина

Автобус з українцями спричинив ДТП у Словаччині

За даними словацьких ЗМІ, в мікроавтобусі на польській реєстрації перебували громадяни України, які саме повертались додому.

ДТП українці Словаччина

Українці потрапили в ДТП у Словаччині

На щастя, серйозних ушкоджень ніхто із учасників ДТП не зазнав. Більшість із постраждалих відбулись травмами легкої та середньої тяжкості.

За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП стала через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де й влетів у Suzuki.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Словаччина
Джерело: 24 Канал
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