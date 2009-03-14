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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Автокатастрофа

Фінансові ринки 17:21, 14 березня 2009 235

Жахлива аварія у В'єтнамі. Там внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 отримали поранення.

Автобус, який перевозив 24 російських туристів, зірвався у провалля на гірському перевалі за 150 кілометрів від туристичного міста Далат. Окрім туристів у автобусі перебували два в'єтнамці - водій та гід-перекладач. Серед загиблих - 9 осіб - громадяни Росії. Наразі поліція з'ясовує обставини трагедії. За попередньою версією слідства - водій не впорався із керуванням автобуса. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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