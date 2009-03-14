Автокатастрофа

Жахлива аварія у В'єтнамі. Там внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 отримали поранення.

Автобус, який перевозив 24 російських туристів, зірвався у провалля на гірському перевалі за 150 кілометрів від туристичного міста Далат. Окрім туристів у автобусі перебували два в'єтнамці - водій та гід-перекладач. Серед загиблих - 9 осіб - громадяни Росії. Наразі поліція з'ясовує обставини трагедії. За попередньою версією слідства - водій не впорався із керуванням автобуса.