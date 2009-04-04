Автомобіль майбутнього - реальність чи вигадка?

У 60-х сила силенна авто-оглядачів буквально завалили перші шпальти спеціалізованих друкованих видань фантазіями про летючі, плаваючі чи навіть невагомі транспортні засоби, які, буцімто, ось вже завтра стоятимуть в гаражі чи не кожного автолюбителя у світі.Тоді це були не більш ніж фантазії. Проте, такі сміливі вигадки авторів й надихнули дизайнерів на створення чогось революційного та зовсім не характерного для класичного автомобілебудування. Фабріціо Джуджаро (глава компанії Italdesign): "Люди здавна мріяли, аби автівки літали та переносили вас у місця, де б ви хотіли опинитися миттєво. Проте, ми й досі чекаємо на таке диво." Дизайнери старшого покоління давали волю своїй уяві, нехтуючи такими "дрібницями" як то вимоги до безпеки пасажира чи аеродинамічними показниками. Зрештою, тоді й самі автовиробники не були настільки залежними від комерційного успіху майбутнього проекту, як сьогодні.Браян Несбітт (General Motors Europe): "Індивідуалізм дизайнера, який працює у великій компанії сьогодні залежить від традицій та комерційних планів бренду. Не те, що колись. Коли художники давали волю своїй уяві". Андерс Вормінґ (BMW Group): "Бренди, які виживають на ринку постійно займаються так званим інноваційним дизайном, який чи не вперше з’явився у автомобілебудуванні у 50-х та сягнув свого піку наприкінці 60-х на початку 70-х. Без такого прогресу та сміливості, яку мали дизайнери минулої епохи, ми б не мали тих прекрасних автівок, на яких їздимо сьогодні." Зрештою, не всі прототипи, які італійські інженери збудували у далеких шістдесятих потрапили у масове виробництво. Проте, мабуть, кожен із цих футуристичних засобів пересування зробив свій внесок у подальший розвиток автомобілебудування. До прикладу, спортивні автівки відтоді почали будувати на 50 сантиметрів нижчими, ніж зазвичай. Та саме американці, на відміну від італійців, мали сміливість показувати чи не кожного зі своїх "франкенштейнів" на автосалонах. Деякі із цих машин й досі можна побачити в колекціях поціновувачів інноваційних ідей. Пітер Пфайфер (Mercedes Car Group): "Гадаю, є різниця коли компанія виставляє свої прототипи на автосалонах та коли запускає їх у масове виробництво чи просто таким чином намагається привернути до себе увагу." Німецькі автовиробники ж, своєю чергою, завжди берегли свої прототипи від чужих очей. Побачити їх можна було лише у випадку, якщо така машина з часом буде доступною на ринку. Історики розповідають, що фахівці "Мерседес", до прикладу, почали розробляти футуристичні автівки іще в 62-му. І навіть попри те, що німці завжди тримали марку, жодна із революційних ідей дизайнерів фірми не пропала дарма.Пітер Пфайфер (Mercedes Car Group): "Ви можете називати їх божевільними. Проте, знову і знову, ми вбачаємо в цих божевільних ідеях чимало варіантів для майбутніх автомобілів." Взагалі компанія "Мерседес" здавна творить ексклюзивні автомобілі, призначені далеко не для середнього класу. Проте, більшість автолюбителів буду подивовані дізнавшись, що відомі бренди завжди орієнтуються радше на середньостатистичного автомобіліста, аніж на багатих клієнтів із захмарними забаганками. Ральф Кісельбах (викладач історії дизайну): "Якщо зважати на те, що Смарти, або ж А-клас вигадали 40 років тому, то ви зрозумієте наскільки важкою та відданою була робота дизайнерів. Адже, в ті дні вони також були й виконавцями своїх ідей." Зрештою факт залишається фактом - творити маленькі автівки складніше ніж просторі купе. Мабуть, тому за такий інноваційний дизайн як правило і присуджують міжнародні премії. Нільс Еллендал (студент, вивчає дизайн): "У велетенських містах, рано чи пізно, машина перестане бути такою функціональною як сьогодні. Адже, перш за все, вона займає надто багато місця. По друге, через токсичні викиди. А моя автівка - чудова альтернатива бензиновим гігантам." Андерс Вормінґ (BMW Group): "Інколи мобільність має колеса, інколи ні. Колись для пересування користувалися кіньми, сьогодні це автомобілі. А те, що створив містер Еллендал вкотре довело, що навіть в сучасному світі є місце для засобу пересування, позбавленого коліс." Зрештою, вберегти атмосферу від чадного диму та побороти затори намагаються практично усі автовиробники. Кажуть, це той крок в автомобілебудуванні, який забезпечить людству комфорт пересування та не знищить такої цінної сьогодні атмосфери Землі.