Автомобільна депресія

Продажі нових автомобілів в США в лютому впали на 41%.

Чим далі - тим нижче. Лютневі продажі автомобілів на первинному ринку США знову розчарували експертів та самих учасників ринку. За повідомленням Associated Press, продажі автівок впали на 41% порівняно з аналогічним періодом торік до рівня 30-річної давності. Причому, найгірші результати продемонстрували американські резиденти - "Велика Детройтська Трійця".Абсолютним антирекордсменом став General Motors. Продажі компанії обвалилися одразу на 53%. Ford та Chrysler повідомили про зниження на 48% та 44% відповідно. Експерти говорять, що населення не відважується купувати нові автомобілі через економічну нестабільність та побоювання втратити роботу. За таких умов, держава може не втримати "Велику Трійку" і колись національна гордість може розлетітись.З рекордними падіннями завершили лютий і японські виробники, які традиційно користувались попитом в США. Продажі Toyota, Honda та Nissan знизились в середньому на 40%. Цікаво, що фактично не відчула кризи на заокеанському ринку південнокорейська Hyundai. Завдяки вдалому маркетинговому рішенню продажі Hyundai знизились лише більш ніж на відсоток. Компанія пообіцяла американцям повертати гроші за придбаний автомобіль у разі втрати роботи.