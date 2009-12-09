Автомобільний альянс

Німецький концерн Volkswagen і японська компанія Suzuki Motor заявили про створення альянсу.

Згідно з домовленостями, Volkswagen придбає до 20% акцій Suzuki за 2,5 млрд. дол. А японська фірма отримує право викупити акції німецької корпорації на половину цієї суми. Завершення операції заплановане на січень 2010 р. Альянс Volkswagen-Suzuki імовірно стане найбільшим у світовому автопромі.Для Volkswagen це буде друга велика угода за останні місяці. Нагадаємо, 7 грудня автоконцерн придбав 49,9% акцій Porsche, сума операції склала 3,9 млрд. євро. Volkswagen підтвердив свій намір повністю завершити об'єднання з Porsche в 2011 р.Volkswagen Group є одним з найбільших світових автовиробників. Компанії належать бренди Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, Škoda і Scania. Всього у 2010 - 2012 рр. німецький концерн планує вкласти в автобізнес більше 25 млрд. євро. З них близько 13 млрд. піде на оновлення модельного ряду, зокрема розробку абсолютно нових автомобілів.