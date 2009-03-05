Автоновина

Транспортний збір, який став причиною масових протестів автомобілістів в Україні, зменшено.

Верховна Рада утричі знизила податок із власників легкових авто з об’ємом двигуна понад 2,5 тисячі кубічних сантиметрів. При реєстрації, перереєстрації та техогляді власники таких авто платитимуть 25-40 гривень за 100 кубічних сантиметрів. Крім того, Рада у три рази знизила ставки податку із власників легкових авто з обсягом двигуна більш як 2,5 тис. куб. см при першій їхній реєстрації в Україні - до 25-45 гривень за 100 куб. см. Власники транспортних засобів, що їздять на скрапленому газі та інших видах альтернативного палива платитимуть транспортний збір з коефіцієнтом 0,5. Нагадаємо, з 10 січня цього року ставки транспортного збору в Україні серйозно зросли. Як наслідок - масові протести автовласників у цілій країні, і блокування автомобілістами на початку лютого будівель Кабміну та парламенту.