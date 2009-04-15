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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Авто-обвал

20:21, 15 квітня 2009 210

У І кварталі в Україні виготовили усього 18 тисяч 100 легкових автомобілів.

Таким чином обсяги виробництва проти аналогічного періоду торік - впали на 83%. Ще гіршою виявилася динаміка виготовлення автобусів та вантажівок. Перших зійшло з конвеєру на 90, а других - на 94% менше, ніж у січні-березні 2008 року. Як уже повідомлялося, усі вітчизняні автовиробники ще півроку тому заявили, що почали скорочувати обсяги виробництва. Хоча в цілому у минулому році виготовили більше, ніж у 2007-му, і легковиків, і автобусів, і вантажівок. Результат І кварталу цілком відповідає загальній тенденції на автомобільному ринку. Кажуть фахівці. Нагадаємо, від січня до лютого автоімпорт в Україну впав більше ніж утричі проти минулорічного показника, а продажі нових автомобілів скоротилися на 70%.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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