У Черкаській області згоріли одразу 12 автобусів: моторошні фото та відео
На Черкащині у місті Золотоноша у ніч на 24 серпня вигорів практично цілий автопарк. Полум'я знищило 12 автобусів, ще один – пошкоджено.
Пожежу першим помітив охоронець
Загоряння сталось на території АТП у Золотоноші. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Черкаській області.
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Першим пожежу помітив охоронець підприємства. Він і викликав вогнеборців та поліцію. Як повідомляють ЗМІ, саме завдяки охоронцю вдалось врятувати кілька транспортних засобів. Повністю вигоріли 12 автобусів, ще один – пошкоджений.
За попередньою інформацією, саме ці автобуси мали працювати у місті на День Незалежності.
Одна з версій – підпал
Правоохоронці розглядають кілька версій пожежі, одна з яких – підпал. Поліція порушила кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Наразі на місці працюють експерти, вони і з'ясовують причини інциденту.
Вщент вигоріли 12 автобусів / Фото пресслужби Нацполіції
Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото пресслужби Нацполіції
Дивіться шокуюче відео з місця пожежі / Відео з фейсбуку Олександра Бульди: