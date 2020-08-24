На Черкащині у місті Золотоноша у ніч на 24 серпня вигорів практично цілий автопарк. Полум'я знищило 12 автобусів, ще один – пошкоджено.

Пожежу першим помітив охоронець

Загоряння сталось на території АТП у Золотоноші. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

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Першим пожежу помітив охоронець підприємства. Він і викликав вогнеборців та поліцію. Як повідомляють ЗМІ, саме завдяки охоронцю вдалось врятувати кілька транспортних засобів. Повністю вигоріли 12 автобусів, ще один – пошкоджений.

За попередньою інформацією, саме ці автобуси мали працювати у місті на День Незалежності.

Одна з версій – підпал

Правоохоронці розглядають кілька версій пожежі, одна з яких – підпал. Поліція порушила кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Наразі на місці працюють експерти, вони і з'ясовують причини інциденту.



Вщент вигоріли 12 автобусів / Фото пресслужби Нацполіції



Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото пресслужби Нацполіції

Дивіться шокуюче відео з місця пожежі / Відео з фейсбуку Олександра Бульди: