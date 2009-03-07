Європейська асоціація підприємців автомобільної промисловості прогнозує в цьому році падіння виробництва автівок європейськими концернами на чверть.

На думку експертів організації, економічне падіння в Старому Світі є значним, і на швидке відновлення очікувати не варто. Нагадаємо, ще донедавна експерти прогнозували, що виробництво та продажі автомобілів цього року знизяться в середньому на 15 та 18 відсотків відповідно.Зазначимо, Європейська асоціація підприємців автомобільної промисловості вже посилила тиск на органи влади з метою виділення допомоги європейським автовиробникам. Окремі держави вже пішли на зустріч національним автовиробникам. Наприклад, Франція виділила концернам “Пежо-Сітроен” та “Рено”держпозику, а в Німеччині уряд виплачує автомобілістам за здачу старого авто та купівлю нового 2,5 тис. євро. Однак, централізованої підтримки сектору в Європі немає, тому загальна ситуація на ринку виглядає погано.