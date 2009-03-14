General Motors може пережити березень без державної допомоги.

Голова компанії Рік Вагонер заявив, що автовиробник дещо випереджає план зі скорочення витрат і в березні зможе відмовитись від 2 млрд. дол. позики, про які просив уряд раніше. Швидке зниження затрат пов’язують із призупиненням роботи на заводах GM в січні та частково в лютому, а також закриттям окремих виробничих потужностей в США. Поширена інформація позитивно вплинула на ціну акцій компанії на фондовій біржі.В той час Chrysler, який разом з General Motors вже отримував державні позики, розраховує отримати від уряду березневий кредит. За умовами допомоги, обидві компанії до кінця місяця мають представити чиновникам індивідуальні програми виходу з кризи та повернення до прибуткової діяльності. Цікаво, що інший представник Детройтської Трійки Ford досі не залучав коштів від держави.