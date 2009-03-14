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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Автопром

12:30, 14 березня 2009 207

General Motors може пережити березень без державної допомоги.

Голова компанії Рік Вагонер заявив, що автовиробник дещо випереджає план зі скорочення витрат і в березні зможе відмовитись від 2 млрд. дол. позики, про які просив уряд раніше. Швидке зниження затрат пов’язують із призупиненням роботи на заводах GM в січні та частково в лютому, а також закриттям окремих виробничих потужностей в США. Поширена інформація позитивно вплинула на ціну акцій компанії на фондовій біржі.В той час Chrysler, який разом з General Motors вже отримував державні позики, розраховує отримати від уряду березневий кредит. За умовами допомоги, обидві компанії до кінця місяця мають представити чиновникам індивідуальні програми виходу з кризи та повернення до прибуткової діяльності. Цікаво, що інший представник Детройтської Трійки Ford досі не залучав коштів від держави.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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