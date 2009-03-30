Влада не підтримала плани реструктуризації автогігантів General Motors і Chrysler.

Обидві компанії жорстко розкритикували в адміністрації президента та уряду США. Вони вимагають ефективніших методів виходу з кризи і дають на це компаніям 60 та 30 днів відповідно. Протягом цього часу діяльність General Motors і Chrysler ще фінансуватиметься державою. В іншому випадку не виключається початок процедури банкрутства детройтських гігантів.Однією з головних вимог до GM - звільнення генерального директора компанії Ріка Вагонера. Як стало відомо телеканалу CNN, пан Вагонер вже погодився піти у відставку. До цього ж мають змінити більшу частину членів ради директорів цієї компанії. Новим чільником General Motors стане Фріц Хендерсон, який до цього обіймав посаду операційного директора в компанії. Нагадаємо, з 2000 року, коли Рік Вагонер став генеральним директором, акції GM подешевшали на 95%, а з 2005 року компанія втратила близько 82 млрд. дол.У Chrysler ситуація виглядає по-іншому, краще чи гірше сказати важко. Компанія ніяк не може домовитись про партнерство з італійським автовиробником Fiat. Він хоче купити частину акцій Chrysler. Однак, про мажоритарну частку говорити зарано, допоки американці не розплатяться з існуючими мільярдними кредитами. Уряд вимагає від автовиробника досягнути вигідних домовленостей з Fiat та, можливо, іншими партнерами.