Авторитетне ЗМІ назвало місце та дату бою Усик – Белью
Бій між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) з великою часткою ймовірності пройде 10 листопада.
Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на свої джерела.
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На даний момент сторони ведуть активні переговори з приводу цього. 35-річний британський боксер повинен опуститися в крузервейт для поєдинку з українцем.
Нагадаємо, що в цей же день свій бій повинен був провести інший український боксер, Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Денієлем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі. Однак цей поєдинок буде перенесений.
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Джерело: 24 Канал
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