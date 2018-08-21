09:11
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
  • п'ятниця
    25°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Авторитетне ЗМІ назвало місце та дату бою Усик – Белью

125 Читать новость на русском
Усик – Белью
Усик – Белью

Бій між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) з великою часткою ймовірності пройде 10 листопада.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на свої джерела.

Читайте також: Усик зустрінеться з Белью в Києві

На даний момент сторони ведуть активні переговори з приводу цього. 35-річний британський боксер повинен опуститися в крузервейт для поєдинку з українцем.

Нагадаємо, що в цей же день свій бій повинен був провести інший український боксер, Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Денієлем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі. Однак цей поєдинок буде перенесений.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Усик – Белью Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Баскетбол. "Донецьк" здобув 6-ту перемогу поспіль
 21 листопада 2013 , 11:38
Швеція розгромила Мексику та вийшла в плей-оф Чемпіонату світу
 27 червня , 19:33
Воробей: "Реал Сосьєдад" має перевагу над "Шахтарем"
 17 вересня 2013 , 13:45
До 5-ти. "Рома" - "Мілан" - 2:0. ВІДЕО
 25 квітня 2014 , 23:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук