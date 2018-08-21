Авторитетне ЗМІ назвало місце та дату бою Усик – Белью

Бій між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) з великою часткою ймовірності пройде 10 листопада.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на свої джерела.

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На даний момент сторони ведуть активні переговори з приводу цього. 35-річний британський боксер повинен опуститися в крузервейт для поєдинку з українцем.

Нагадаємо, що в цей же день свій бій повинен був провести інший український боксер, Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Денієлем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі. Однак цей поєдинок буде перенесений.

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