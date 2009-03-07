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Авторські ручки

Дизайн 15:55, 7 березня 2009 140

Серед поціновувачів авторських ручок Штефана Фінка кінорежисер Вім Вендерс, актор Штефан Курт, екс-канцлер Гельмут Коль і навіть принцеса Таїланду.

Усі ці витвори канцелярського мистецтва виготовлені автором власноруч.Штефан Фінк (дизайнер): ″Я хотів створити ручку, яка б прослужила дуже і дуже довгий час. Гадаю, можна сказати, що я полюбляю творити вічні речі″.Усі свої ручки Фінк виготовляє виключно із екзотичних порід дерева, як то гранат, палісандр чи амарант. Як і шампанському, їм слід вилежатися не менше 3 років при сталій температурі. Час до часу матеріал слід перевертати, інакше деревина деформуватиметься. Звісно, така непроста робота коштує. Ціна однієї ручки Фінка починається із 700 євро.Штефан Фінк (дизайнер): ″Така ручка - справжня королева у руці. Вона неначе перо. Адже, користуватися пером для написання це, перш за все, елегантно. Є в цьому щось дуже ніжне та чуйне″.Майстерня Фінка знаходиться у колишньому приміщенні фабрики з виготовлення інструментів. Сьогодні це мистецький центр, де творять виключно ексклюзивні та дорогі речі. Загалом, у приміщенні 30 студій. Сусід Фінка, митець Майкл Сазарін, працює тут уже з десяток років.Майкл Сазарін (художник): ″Більшість митців живуть відлюдькуватим життям у якихось підвалах. Проте тут час до часу хтось вселяється, і це дуже добре″.Знайшла собі роботу в майстерні й дружина Фінка. Вона шиє взуття. Сім`я із творчим потенціалом, вартим захоплення...Після витримки, яка подекуди займає з десяток років, Фінк надає деревині форми. Потім ручку слід змочити в спеціальній олії, аби укріпити матеріал. Пізніше дизайнер полірує дерево, аби надати йому відповідного вигляду.Загалом, Фінк творить не більше 150 ручок в рік. Більшість із них - на індивідуальні замовлення.Штефан Фінк (дизайнер): ″Якось у мене замовив ручку адвокат. Він просив зробити йому дуже довгу різьбу, аби у нього було більше часу на роздуми, поки він відкручуватиме кришечку. Тож, ми зробили йому таку ексклюзивну ручку″.За свою роботу Фінк удостоївся численних премій та нагород. Його ручки можна побачити навіть в мюнхенському музеї сучасного мистецтва.Взагалі роботу із деревом Фінк полюбив іще в 14. Відтоді він чітко уявляв своє майбутнє: почав вивчати індустріальний дизайн, після чого зосередився власне на виготовленні авторських ручок.Штефан Фінк (дизайнер): ″Токарне ремесло зрештою привело мене до виготовлення ручок, в чому я й знайшов себе. Тож, я все більше заглиблювався у це мистецтво, поки воно не стало справою усього мого життя″.Після 12 годин напруженої роботи Фінк із задоволенням йде додому, аби відпочити... на ліжку, яке він також створив власними руками. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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