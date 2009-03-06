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Автошоу

10:27, 6 березня 2009 274

У Женеві відкрився 79-й Міжнародний автосалон.

У четвер в Женеві відкрився 79-й Міжнародний автосалон, який вважається одним з найважливіших показів досягнень світового автопрому. На відвідувачів чекають численні новинки, адже за словами організаторів на виставці буде представлено близько 130 нових моделей автомобілів. Автосалон проходить під час жорсткого спаду автоіндустрії. Продажі автомобілів в США, Європі і Японії впали до рівня 30-ти років тому, автоконцерни були змушені звільнити півмільйона працівників. Криза торкнулась усіх - виробників як народних автомобілів, так і автівок преміум-класу. Та незважаючи на труднощі, жоден з великих автовиробників не відмовився від участі у Женевському автошоу. В умовах кризи гіганти автопрому переорієнтовуються на економніші моделі, саме тому головною темою автосалону стали так звані "зелені" технології. Серед представлених новинок багато екологічних моделей та автівок з гібридними двигунами. Однією з найпомітніших прем'єр спеціалісти називають Opel Ampera. Німецький автоконцерн представив модель, яка працює лише на електриці.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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