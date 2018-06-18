Як подовжити життя електрокару, якщо той розрядився в дорозі: нові тренди
Інтерес до електричних автомобілів росте. Цей загальносвітовий тренд диктує порядок денний автокомпаній-гігантів, здійснює свій вагомий внесок в економіку і впливає на глобальну політику урядів.
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Джерело: 24 Канал
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