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Телеканал новин 24 Програми Автотехнології

Як подовжити життя електрокару, якщо той розрядився в дорозі: нові тренди

Автотехнології 1550 Читать новость на русском

Інтерес до електричних автомобілів росте. Цей загальносвітовий тренд диктує порядок денний автокомпаній-гігантів, здійснює свій вагомий внесок в економіку і впливає на глобальну політику урядів.

Більше – дивіться у відео.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 Канал
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