Азербайджан заявив про припинення вогню у Нагірному Карабасі: деталі
У Баку кажуть, що надвечір 10 жовтня припинили вогонь у Нагірному Карабасі. Про перемир'я міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану домовились 9 жовтня у Москві.
Вогневі точки вірменської сторони подавили
Азербайджанські військовослужбовці подавили вогневі точки вірменської сторони. Про це повідомив представник адміністрації президента Азербайджану Фуад Ахундов, інформує ТАСС.
Офіційний Баку наче отримав підтвердження, про те, що в Карабасі встановлений режим припинення вогню.
Ми зідзвонювалися деякий час назад, за їхньою інформацією вогонь припинений близько двох годин тому,
– розповів Ахундов.
Що кажуть у Вірменії
Вірменська сторона теж підтвердила, що бойові дії припинили. За повідомленням Міноборони країни, "режим припинення вогню в цілому зберігається, проте є порушення зі сторони противника".
Зазначимо, що перемир'я мало тривати з 10 жовтня, проте запеклі бої у Нагірному Карабасі не припинялись ще з ночі. Сторони одразу звинуватили одна одну у порушенні домовленостей.
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