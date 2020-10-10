У Баку кажуть, що надвечір 10 жовтня припинили вогонь у Нагірному Карабасі. Про перемир'я міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану домовились 9 жовтня у Москві.

Вогневі точки вірменської сторони подавили

Азербайджанські військовослужбовці подавили вогневі точки вірменської сторони. Про це повідомив представник адміністрації президента Азербайджану Фуад Ахундов, інформує ТАСС.

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Офіційний Баку наче отримав підтвердження, про те, що в Карабасі встановлений режим припинення вогню.

Ми зідзвонювалися деякий час назад, за їхньою інформацією вогонь припинений близько двох годин тому,

– розповів Ахундов.

Що кажуть у Вірменії

Вірменська сторона теж підтвердила, що бойові дії припинили. За повідомленням Міноборони країни, "режим припинення вогню в цілому зберігається, проте є порушення зі сторони противника".

Зазначимо, що перемир'я мало тривати з 10 жовтня, проте запеклі бої у Нагірному Карабасі не припинялись ще з ночі. Сторони одразу звинуватили одна одну у порушенні домовленостей.

Зверніть увагу! Після встановлення режиму припинення вогню Баку та Єреван мають повернутись до переговорів у мінському форматі.

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