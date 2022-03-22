В Чорному та Азовському морях кораблі військово-морського флоту Росії виконують завдання у визначених морських районах.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, що у північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного війська окупантів продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів.

Окрім того, відомо, що в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військових відмовилися брати участь в збройній агресії проти України.

До слова, Росія вже 27 день продовжує цинічну війну проти України. Ворог не думає зупинятися та накопичує зброю. У МВС повідомили, що з Тихого океану вирушили 4 десантні кораблі РФ з технікою.

Важливо – "Морпіхи" РФ, що мали десантуватися біля Одеси, знищені: