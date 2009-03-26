Aston Martin; Mansory

Автоіндустрія та автомедіа з'їхались до Женевського авто шоу.

Aston Martin LagondaАвтоіндустрія та автомедіа з'їхались до Женевського виставкового комплексу "Палекспо" на найбільше цьогоріч автомобільне зібрання у Європі. І хоча у зовнішньому світі панує песимізм, тут всередині - все як зазвичай.Втім, нову Lagonda навряд чи можна назвати звичайною у будь-якому розумінні цього слова.Це був один із неочікуваних дебютів Женевського автошоу, але справжній сюрприз у тому, що автомобільна компанія, яка ніколи не помилялась у дизайні, врешті потрапила у катастрофу та назвала її Lagonda, аби втримати на відстані від себе. Це, напевно, найрозумніше рішення у всьому проекті.З'явившись перед публікою, Lagonda AVL одразу очолила список найбільш некрасивих автомобілів, а зали комплексу "Палекспо" були переповнені журналістами, які просто не вірили власним очам.Навіть кілька років тому таке навряд чи сконструювали б. Тому ми ніяк не може зрозуміти, що автомобіль із дизайном, який, здається, придумав не надто розумний гібон однієї темної глухої ночі, робить у Женеві під час найважчої за останні 80 років фінансової кризи. Хоча, це навіть важко назвати словом дизайн.Те, що цей автомобіль обертається тут на стенді, породжує чимало запитань, втім найрізкіші з них, на нашу думку, ставитимуть акціонери компанії Aston Martin. Адже вони не мали намірів вкладати свої кошти у те, що не можливо продати, навіть якщо воно споживає лише повітря та випускає парфуми замість шкідливих викидів.Як сказав наш один добре знайомий дизайнер, там на стенді стоїть Его глави компанії Aston Martin Ульріха Беца. Mansory VinceroАле якщо шукаєте дійсно кризотривку продукцію, то вам треба глянути на авто, які робить на замовлення Mansory. Це німецька компанія, яка бере дорогі та ексклюзивні автомобілі, а потім змінює і персоналізує їх ще більше, завдяки чому їхня ціна стає просто захмарною. Яскравим представником робіт Mansory став Bugatti Veyron, весь оздоблений карбоновим волокном. Так, це - найдорожчий автомобіль Женевського авто шоу.Звісно, компанія має справу не лише з Bugatti. Mansory працює і з "дешевими" Porsche, Bentley, в результаті чого за них теж доведеться викласти кругленьку суму. Втім, такі автомобілі можуть дозволити собі лише справжні багатії, навіть у часи кризи.