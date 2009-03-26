18:53
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Драйв
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Aston Martin; Mansory

Драйв 13:19, 26 березня 2009 121

Автоіндустрія та автомедіа з'їхались до Женевського авто шоу.

Aston Martin LagondaАвтоіндустрія та автомедіа з'їхались до Женевського виставкового комплексу "Палекспо" на найбільше цьогоріч автомобільне зібрання у Європі. І хоча у зовнішньому світі панує песимізм, тут всередині - все як зазвичай.Втім, нову Lagonda навряд чи можна назвати звичайною у будь-якому розумінні цього слова.Це був один із неочікуваних дебютів Женевського автошоу, але справжній сюрприз у тому, що автомобільна компанія, яка ніколи не помилялась у дизайні, врешті потрапила у катастрофу та назвала її Lagonda, аби втримати на відстані від себе. Це, напевно, найрозумніше рішення у всьому проекті.З'явившись перед публікою, Lagonda AVL одразу очолила список найбільш некрасивих автомобілів, а зали комплексу "Палекспо" були переповнені журналістами, які просто не вірили власним очам.Навіть кілька років тому таке навряд чи сконструювали б. Тому ми ніяк не може зрозуміти, що автомобіль із дизайном, який, здається, придумав не надто розумний гібон однієї темної глухої ночі, робить у Женеві під час найважчої за останні 80 років фінансової кризи. Хоча, це навіть важко назвати словом дизайн.Те, що цей автомобіль обертається тут на стенді, породжує чимало запитань, втім найрізкіші з них, на нашу думку, ставитимуть акціонери компанії Aston Martin. Адже вони не мали намірів вкладати свої кошти у те, що не можливо продати, навіть якщо воно споживає лише повітря та випускає парфуми замість шкідливих викидів.Як сказав наш один добре знайомий дизайнер, там на стенді стоїть Его глави компанії Aston Martin Ульріха Беца. Mansory VinceroАле якщо шукаєте дійсно кризотривку продукцію, то вам треба глянути на авто, які робить на замовлення Mansory. Це німецька компанія, яка бере дорогі та ексклюзивні автомобілі, а потім змінює і персоналізує їх ще більше, завдяки чому їхня ціна стає просто захмарною. Яскравим представником робіт Mansory став Bugatti Veyron, весь оздоблений карбоновим волокном. Так, це - найдорожчий автомобіль Женевського авто шоу.Звісно, компанія має справу не лише з Bugatti. Mansory працює і з "дешевими" Porsche, Bentley, в результаті чого за них теж доведеться викласти кругленьку суму. Втім, такі автомобілі можуть дозволити собі лише справжні багатії, навіть у часи кризи.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 401
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
211
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1170
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1118
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 537
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук