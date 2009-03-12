З 2006 року митці з усієї Європи приїжджають до Франкфурта на ярмарок Design Annual.

Творча еліта представляє свою нову продукцію: автомобілі, меблі, аксесуари, а також світлові та електронні інсталяції.Константин Грчік, один із найвідоміших німецьких дизайнерів, працював над новою концепцією ярмарку.Константин Грчік (дизайнер): "Як дизайнер я відвідую, напевно, чотири чи п'ять таких ярмарків щороку, і на кожному з них завжди звертаю увагу, що різні речі можна робити по-різному. На мою думку, цей ярмарок створили, поєднавши якимось чином всі ці ідеї та спостереження."Design Annual став однією з небагатьох можливостей зустрітись молодим дизайнерам-інноваторам. Клеменс Вайсхаар, глава всесвітньовідомої німецько-шведської креативної команди Kram/Weisshaar, розробив концепцію загального планування, перетворивши місце зустрічі на штучне місто.Клеменс Вайсхаар (дизайнер): "Нас цікавлять міста, які ще розвиваються, чи ростуть. Тут ми зробили наче ескалацію цього - головним чином, це класичне місто, місто, яке розвивається протягом певного часу. Це означає, що тут є багато поворотів і за кожним з них відбувається щось нове."У скверах цього тимчасового міста митці демонструють власне бачення міського життя. Берлінський архітектор Юрґен Майєр представив проект "Парасольки для міста".Юрґен Майєр (архітектор): "На мою думку, характерною для сучасних міст є комплексна мережа інфраструктури, природи, комерції, релігії та мистецтва. Саме ці взаємозв'язки та одночасність роблять міста тим, чим вони є."Клеменс Вайсхаар та "жахливе дитя" Арне Куінзе із Бельгії співпрацювали із ексклюзивним італійським виробником меблів Moroso. Те, що зазвичай відбувається за кулісами, тут потрапило на передній план - діалог між членами творчої еліти.Клеменс Вайсхаар (дизайнер): "Окрім шансу зустрітись із нашими клієнтами та представити продукцію, ярмарок виконує соціальну функцію для нас. І, на мою думку, це дуже важливо - ми зустрічаємось один з одним."Арне Куінзе представляє проект графіті. У підлітковому віці він сам малював на стінах. Зараз на нього працюють близько 50 людей, а замовлення надходять з усього світу. Його меблі, схожі на піну, прикрашають вестибюлі дизайнерських готелів, а його ім'я - на вустах у кожного.Арне Куінзе (дизайнер): "Існує цілком нове покоління. Воно працює швидше, комунікація відбувається швидше і все загалом відбувається набагато швидше, аніж кілька років тому."Близько 80 експонентів борються за увагу на франкфуртському ярмарку. Тут демонстрація досягнень є важливішою за продаж товарів. Константин Грчік переконаний, що концепція цього ярмарку отримає визнання у широкого загалу.Константин Грчік (дизайнер):"Насправді, головним тут є обговорення індивідуального ставлення, це надзвичайно важливо для всього, що має щось спільне з дизайном."З самого початку організатори планували зробити ярмарок регулярною подією, залучити до нього більше експонентів та дизайнерів-ентузіастів.