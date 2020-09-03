В Одесі 2 вересня гучно відсвяткували День міста. Тисячі людей без дотримання карантинних правил танцювали на концерті, організованому місцевою владою. В МОЗ назвали таку поведінку безвідповідальною і обіцяли "відреагувати".

Глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу різко засудив проведення масових заходів в Одесі. Про це повідомляє 24 канал.

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Спалах коронавірусу в Одесі: прогноз МОЗ

Міністр прогнозує спалах захворювання в області та, зокрема, в Одесі. За даними МОЗ, в Одеській області заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, складає аж 66%.

Максим Степанов звинуватив у всьому передвиборчі забаганки влади міста.

Те, що ми побачили, за межою здорового глузду. Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що за декілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 на Одещині,

– обурився глава МОЗ.

Він також пообіцяв підняти це питання перед контролюючими органами, щоб зробити висновки щодо проведення таких заходів, які несуть пряму загрозу життю українців.

Зверніть увагу! Станом на 3 вересня в Одеській області виявили майже 8 тисяч випадків коронавірусу. За останню добу – 116 хворих. Водночас від недуги померли 113 людей. 5 798 осіб хворіє, ще в понад 9,5 тисяч підозрюють COVID-19.

Як в Одесі святкували День міста

Тисячі людей зібралися ввечері, 2 вересня, на Потьомкінських сходах на концерт, який відбувся з нагоди Дня міста. Його урочисто відкрив мер міста Геннадій Труханов.

Люди прийшли на концерт, незважаючи на карантинні обмеження. За попередньою інформацією, тут зібралося близько 50 тисяч осіб . Більшість з них не дотримувались соціальної дистанції, а захисні маски майже ніхто не одягав .

. . На сцені, встановленій біля Потьомкінських сходів, виступили популярні виконавці, зокрема: Jerry Heil, Потап і Макс Барських. Святкування феєрверку завершилось яскравим феєрверком.



Салют в Одесі / Фото "Думської"



Мер Одеси Геннадій Труханов на концерті / Фото "Думської"

В Одесі попри карантин гучно відсвяткували День міста: відео