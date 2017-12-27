Багаття з грошей: активісти влаштували промовисту акцію під штабом Ахметова

Активісти розпалили багаття з грошей під стінами гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Цей перформанс мав показати, як мільярдер піднімає свої статки за допомогою формули "Роттердам+".

Активісти приурочили акцію до завтрашнього засідання Національної комісії з врегулювання у сфері енергетики. Там планують підняти тарифи на електроенергію ще на 26%.

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"Всі ми вносимо свою маленьку частку ось сюди, в добробут цієї людини (Ахметова – 24), яка пожирає гроші. Вони згорають в топках ДТЕК. Це у нас така символічна вистава. Ми хочемо привернути увагу для того, щоб ця формула була переглянута, для того, щоб такі відверті корупційні схеми в Україні не існували", – сказав журналіст Денис Казанський.

Дивіться відео акції під стінами гуманітарного штабу Ріната Ахметова

Нагадаємо, за задумом авторів формули "Ротердам+", антрацитове вугілля мали закуповувати на біржі в Голландії з націнкою за доставку на територію України. Проте, на практиці виявилося: з середини 2016 року, коли почала діяти формула, вугілля з інших країн доїхало до нас лише двічі. Усе інше й надалі постачали з частини окупованого Донбасу, де більшість копалень належали компанії Ріната Ахметова ДТЕК.



