Офіс Генерального прокурора не виконує рішення Печерського суду про закриття справи проти Олега Бахматюка і його компанії.

Бізнесмен звернувся до Генерального прокурора Ірини Венедиктової з вимогою закрити справу, повторне відкриття якої суд визнав незаконним. Про це повідомляють Українські новини.

5 червня цього року Печерський районний суд м. Києва, ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Своїм рішенням суд зобов’язав Генерального прокурора негайно скасувати постанову Каська. Однак Офіс Генерального прокурора не виконує рішення суду. Олег Бахматюк у відкритому зверненні до Генерального прокурора Ірини Венедиктової заявив, що зволікання з виконанням законного рішення суду може свідчити про політичну кон'юнктуру і нагадав про публічну обіцянку Венедиктової бути рівновіддаленою від політики та стояти на засадах верховенства права.

Бахматюк у своєму зверненні нагадав, що суд чітко вказав на цілий ряд грубих порушень закону і зобов’язав Генерального прокурора скасувати незаконну постанову про відновлення кримінальної справи проти нього і його компанії: "5 червня цього року Печерський районний суд Києва поставив крапку в нашій 8-місячній боротьбі за справедливість у сфабрикованій справі, яку незаконно порушив заступник ексгенпрокурора Рябошапки Віталій Касько". Він заявив, що компанія стала заручником особистої помсти Артема Ситника та заручником змови вже колишніх чиновників Андрія Богдана і Віталія Каська.

Вони відновили кримінальне провадження, яке вже розслідували правоохоронні органи, що ухвалили рішення щодо закриття справи. Законність та обґрунтованість рішення правоохоронного органу про закриття справи були підтверджені Генеральною прокуратурою України та судом,

– заявляє бізнесмен.

Бахматюк пише, що минуло вже 16 днів з моменту винесення ухвали суду, але відповідне рішення Генеральної прокуратури так і не з’явилося, хоча Генеральна прокуратура завжди виконувала рішення суду в усіх інших справах.

"Нам здається, що ця затримка з виконанням рішення суду може бути пов’язана з політичною кон’юнктурою, а не з захистом закону. Ми дуже хочемо помилятись. Адже в інтерв’ю ви заявляли, що ви "рівновіддалена від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підігрує", а під час свого виступу у Верховній Раді ви обіцяли стояти на засадах верховенства права, – заявляє Олег Бахматюк. – Обов’язковість виконання рішення суду якраз і є одним з основних принципів верховенства права. І від цього залежить доля компанії, яка в умовах безпрецедентного тиску, економічної кризи і пандемії працює, створює український продукт і платить податки".

Нагадаємо, що 13 травня Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого втручання у діяльність ексгенпрокурора з боку колишнього віцепрезидента США Байдена. Це зроблено на виконання рішення Печерського районного суду Києва. 17 червня Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників фракції "Опозиційної платформи – За життя" на виконання постанови Печерського районного суду.