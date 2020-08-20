Українців чекають тривалі триденні вихідні з 22 по 24 серпня, пов'язані зі святкуванням Дня Незалежності України. Через це впродовж цих трьох днів не працюватимуть українські банки.

Про графік роботи банків під час святкування річниці Незалежності повідомляє Національний банк України.

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Банки не працюватимуть з 22 аж до 24 серпня через те, що державний вихідний припадає на понеділок – одразу після традиційних вихідних.

Втім не працюють банки й у ті дні, коли свята припадають на вихідні, тож їх переносять на будні. Це пов'язано з тим, що не працює вся банківська система.

Крім 22 – 24 серпня, до кінця року ще одного разу банки не працюватимуть впродовж трьох днів поспіль. Це буде 25 – 27 грудня під час святкування Різдва за західним обрядом.

Також додатковий вихідний у роботі банківської системи буде в середу, 14 жовтня, коли відзначають державне свято День захисника України.



Графік роботи українських банків на 2020 рік / календар від НБУ