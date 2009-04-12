Банки-невдахи

Звільнення керівників може стати умовою допомоги американським банкам-невдахам.

Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер попередив, що у майбутньому перед наданням банкам фінансової допомоги уряд зможе вимагати звільнень їх виконавчих директорів та членів ради директорів. На думку чільника фінансового відомства, такий крок допоможе забезпечити прозорість у використанні коштів і зробить допомогу платників податків ефективнішою.Тімоті Гейтнер нагадав, що уряд вже змінив керівництво іпотечних гігантів Fannie Mae, Freddie Mac і страхової групи AIG, які отримали допомогу. Така ж доля спіткала і Ріка Вагонера - гендиректора автомобільної компанії General Motors - його звільнили у березні. Тепер не виключено, що покинути свої високі пости доведеться і топ-менеджерам Citigroup та Bank of America.