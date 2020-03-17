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      Банки різко знизили курс гривні при онлайн обміні

      - Читать новость на русском
      Банки різко знизили курс гривні при онлайн обміні / finclub.net

      В Україну затримують доставку готівкової валюти. Водночас попит на неї зростає. Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу та зростання вартості валюти при онлайн-обміні, до якого НБУ порадив звертатися українцям.

      Ланцюжок проблем з готівковою валютою призвів до зниження курсу гривні при онлайн обміні.

      Читайте також Коронавірус і вибори: як пандемія вплине на Україну та світ

      Станом на 14:00, Монобанк пропонує купити долар за 27 гривень 71 копійку, досі було 26 гривень 91 копійка. Ціна продажу зросла з 27 гривень 84 копійки за один долар до 28 гривень 97 копійок.

      У Приватбанку курси онлайн-обміну виглядають так: купівля – 27 гривень 70 копійок за долар, продаж – 28 гривень 99 копійок.

      На "сірому" ринку курс становить 28 – 28,2 гривень за американську валюту при купівлі, 28,4 – 28,5 гривні – при продажу.

      Що було раніше

      НБУ 17 березня знову заявив про готовність підтримувати гривню. Регулятор визнав проблему з дефіцитом готівкової валюти. А також заявив, що разом з банками шукає варіанти розв’язання проблеми.

      12 березня Нацбанк вперше за три дні відмовився від проведення валютного аукціону, але як і раніше підтримував гривню інтервенціями.

      Що відомо про курс НБУ на 17 березня

      • Регулятор встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривні за долар. Це на 44 копійки більше, ніж було у попередній банківський день.
      • Щодо євро, то його вартість зросла на 53 копійки та становить 29,52 гривні.

      Зверніть увагу! У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Нацбанку розробили спеціальну процедуру знезараження гривневих банкнот. Вони впродовж 2 тижнів зберігаються у сховищі. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Валюта Банки НБУ Курси валют Новини України Долар-Гривня Гривня Приватбанк
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