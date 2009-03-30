Банківська система

Національний банк України відмовився рефінансувати комерційні банки під заставу їхніх акцій.

І додав до переліку прийнятного забезпечення - векселі. Нагадаємо, наразі Центробанк надає комерційним фінустановам рефінансування під заставу державних і корпоративних облігацій, депозитних сертифікатів НБУ та іпотечних облігацій державної іпотечної установи.Зауважимо, Центробанк не прийматиме акції фінустанов як заставу під рефінансування вже з 1 квітня. За словами учасників ринку, НБУ ухвалив таке рішення у зв’язку із різним трактування вартості цих цінних паперів самим регулятором і кабміном. До того ж, акції більшості великих банків уже знаходяться в заставі в НБУ, тому регулятору просто більше немає чого брати на покриття своїх кредитів.Втім банкіри досить скептично ставляться до рішення вивести з переліку забезпечення акції і ввести векселі. На думку фінансистів, в умовах кризи обидва види паперів неварті майже нічого і можуть використовуватися для виводу капіталу за кордон.