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Банківська система

18:16, 30 березня 2009 268

"Укрсиббанк" залучить у ЄБРР до 100 млн. дол. cубборгу.

"Укрсиббанк", який належить до групи найбільших в Україні, має намір залучити у Європейського Банку Реконструкції та Розвитку близько 100 млн. дол. на умовах субординованого боргу. Про це повідомив голова правління фінустанови, Сергій Наумов. Йдеться про позику на 10 років. due diligence українського банку ЄБРР розпочне 1 квітня. В "Укрсиббанку" гроші сподіваються отримати вже у травні. Зауважимо, згідно з нещодавнім рішенням НБУ, субординований борг зараховується до капіталу другого рівня, що є додатковою гарантією виконання фінустановою своїх зобов’язань. Як ми вже повідомляли, ЄБРР розглядає можливість участі у п’яти проектах з інвестування в українські банки. Остаточне рішення щодо виділення коштів ця міжнародна організація ухвалить після того, як завершить аналіз фінансового стану установ. Крім цього, у лютому керівництво ЄБРР заявляло про готовність надати ресурсну підтримку 10-20 українським банкам на загальну суму близько 500 млн. євро.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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