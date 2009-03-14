Банківська таємниця

Швейцарія взяла приклад з Ліхтенштейну і вирішила послабити банківську таємницю.

Найбільший офшорний центр у світі погодився піти на поступки і діяти згідно з міжнародними правилами розкриття банківських даних. Втім, уряд Швейцарії наголосив, що надаватиме інформацію тільки в окремих випадках для розслідувань правопорушень і захищатиме клієнтів від постійного "нагляду" з-за кордону. Повідомляє ВВС. Відповідну угоду Швейцарія уклала з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Країна вперше пішла на поступки у своїй банківській діяльності, ще недавно вона заявляла, що не погодиться на компроміси щодо банківської таємниці. Нещодавно прийняти правила ОЕСР погодились також Андорра, Ліхтеншетейн, Австрія та Люксембург.Наразі залишається невідомим, який вплив матиме нова позиція швейцарської влади на суперечку між банком UBS та правоохоронцями США. Фінустанова відмовляється надати інформацію про 52 тисячі своїх американських клієнтів. Їх підозрюють у незаконному ухилянні від сплати податків. Зазначимо, щороку завдяки офшорним зонам американська скарбниця недоотримує 100 млрд. дол.