Банківські бонуси

Європейські банки виступають проти скорочення бонусів, запропонованого Великою двадцяткою.

Вони вважають, що це лише відлякуватиме талановитих топ-менеджерів і значно обмежить свободу фінансових компаній. Повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Асоціацію британських і німецьких банків. Нагадаємо, міністри фінансів і голови центральних банків країн G20 погодили загальні положення про зміни в регулюванні фінансового сектора, на початку вересня. Детальніше їх обговорять на саміті провідних країн в Пітсбурзі 24-25 вересня. Серед пропозицій - можливість анулювання преміальних виплат у випадку виникнення в банку проблем через дії керівництва, також прив'язка бонусів до окладу і збільшення періоду виплат.