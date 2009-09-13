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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Банківські бонуси

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      Європейські банки виступають проти скорочення бонусів, запропонованого Великою двадцяткою.

      Вони вважають, що це лише відлякуватиме талановитих топ-менеджерів і значно обмежить свободу фінансових компаній. Повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Асоціацію британських і німецьких банків. Нагадаємо, міністри фінансів і голови центральних банків країн G20 погодили загальні положення про зміни в регулюванні фінансового сектора, на початку вересня. Детальніше їх обговорять на саміті провідних країн в Пітсбурзі 24-25 вересня. Серед пропозицій - можливість анулювання преміальних виплат у випадку виникнення в банку проблем через дії керівництва, також прив'язка бонусів до окладу і збільшення періоду виплат.
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      Новини за 13 вересня 2009
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