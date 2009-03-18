Банківські проблеми

Один з найбільших банків Італії та Європи Unicredit хоче звернутись по допомогу до урядів Італії та Австрії, а також інших інвесторів.

В прес-релізі фінустанови йдеться, що компанії потрібні 4 млрд. євро для підтримки бізнесу. Напередодні італійці відзвітували про фінансові показники за IV квартал та увесь минулий рік.Результати, як і передбачалось, виявились негативними. Хоча компанія не стала збитковою, як багато її конкурентів, чисті прибутки Unicredit знизились майже на 40% порівняно з попереднім роком і склали трохи більше 4 млрд. євро. Банкіри вже розпочали низку реформ бізнесу, спрямованих на скорочення витрат. Зокрема, йдеться про скорочення працівників та відмову керівництва від дивідендів, що вже дозволило зекономити понад 3,5 млрд. євро. Однак, без залучення додаткового капіталу італійському банку все ж не обійтись - переконують експерти.