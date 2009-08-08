Банківський сектор

Уряд планує націоналізувати ще 17 банків.

Уряд планує протягом місяця націоналізувати банк "Надра" та "Украпромбанк" та викупити у власників ще 15 дрібних банків. За словами прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, тепер Кабмін має таку можливість завдяки новому закону про заходи щодо оздоровлення фінансової системи. Закон набув чинності 5 серпня.Юлія Тимошенко (прем`єр-міністр України): "На черзі у нас ще банк "Надра" і на черзі "Украпромбанк". І 15 дрібних банків, до яких ми доберемося десь протягом 2 місяців. Ми це зробимо тому, що зараз найгірше, що є в країні, що люди припинили довіряти банкам."Вчора з джерел у Національному банку і низці комерційних банків стало відомо про рішення НБУ продовжити дію мораторію на видачу депозитів вкладникам в "Укрпромбанку", банку "Надра" та ще кількох фінустановах ще на півроку. Таке рішення пояснювали очікуванням переведення вкладів фізичних осіб з проблемних банків до "Ощадбанку", або іншого державного.Нагадаємо, в липні держава завершила рекапіталізацію банків "Родовід", "Укргаз" та "Київ". На це витратили 9,5 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій внутрішнього займу, які в свою чергу викуповував Національний банк.