Банківський сектор

Списання найбільших 15-ти банків світу в цьому році сягнуть 2 трлн дол.

До такого невтішного висновку дійшли експерти фінустанови Morgan Stanley та консалтингової компанії “Олівер Вайман”. Поточний рік буде вдалішим для банкірів ніж минулий, однак вийти з валютної дієти фінансовим компаніям не вдасться. Головним викликом будуть питання відновлення довіри та проблемних активів, яких в портфелях банків назбиралось достатньо багато. Якщо з останнім фінкомпаніям допомагають уряди їхніх держав, повернення довіри насамперед один до одного є прерогативою самих учасників ринку.На думку експертів, банківська криза ще не досягла свого дна. Прибутковість фінустанов цьогоріч знизиться до рівня 2003-2004 рр., а корекція балансів банків надалі позначатиметься на їхній ліквідності. Конкретного рецепту виправлення ситуації експерти не дали, однак позитивно оцінили намагання Міністерства фінансів США залучати приватний капітал у викуп так званий "токсичних активів".