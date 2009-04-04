Банківський сектор

Держава може отримати неконтрольний пакет акцій "Альфа-банку".

"Питання розвитку, а не виживання". Саме так прокоментував можливість входження держави у один з найбільших російських комерційних банків "Альфа-банк" його президент Петр Авен. В інтерв’ю виданню "Ведомості" пан Авен не виключив, що уряд може стати інвестором банку для збільшення його капіталу. Однак, про контрольний пакет мова іти не може. В "Альфа-банку" можливість продажу акцій державі розглядають як питання залучення додаткового капіталу, уряд в свою чергу через декілька років зможе отримати непогані дивіденди. Загалом пан Авен зазначив, що допомога російським комерційним банкам збоку уряду виглядає неминучою. Однак, владі слід визначитись кому дійсно збільшувати капітал, а кому дозволити тихо збанкрутувати, враховуючи заборгованості фінустанов це також виглядає неминуче. А ставку рефінансування Центрального банку президент "Альфи" пропонує знизити, щоб здешевити кредитні ресурси.