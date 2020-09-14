Міжнародна спільнота валют щорічно проводить конкурс і обирає найгарнішу валюту року. У 2019 році перемогла валюта у 100 флорінів острова Аруби.

Редакція 24 каналу зробила підбірку гарних і цікавих банкнот, деякі з них навіть отримували звання "Найкраща валюта року".

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Банкноти світу, які здивують

5 новозеландських доларів

У 2015 році найкращою банкнотою року визнали 5 новозеландських доларів. На купюрі зображений найвідоміший альпініст в історії Нової Зеландії – сер Едмунд Хілларі. Також на цій купюрі зображена найвища гора країни – Маунт Кук.

А на зворотній стороні – пінгвін.



Новозеландські долари / Ілюстрація finance.ua



Новозеландські долари / Ілюстрація finance.ua

1000 мальдівських руфій

У 2015 році випустили нову банкноту номіналом 1000 руфій. На купюрі зображується морське життя на Мальдівах. З одного боку – зелена морська черепаха, яка пливе по кораловому рифу. А на тильній стороні – китова акула.



Приклад мальдівських руфій / Ілюстрація finance.ua



Тильна сторона мальдівських руфій / Ілюстрація finance.ua

5 доларів Фіджі

Зелена купюра з Фіджі потрапила в обіг у 2013 році. На банкноту помістили все, що можна побачити на Фіджі: птах кулавай, ігуана та пальми.



Птах кулавай на купюрі Фіджі / Ілюстрація finance.ua



Купюра Фіджі / Ілюстрація finance.ua

Бермудська банкнота номіналом 2 долари

Синій птах, який живе у парках на Бермудських островах, помістився на купюрі номіналом у 2 долари. А на зворотному боці – Нептун та Королівська військово-морська верф.

До речі, ця Королівська військово-морська верф була основною базою британського Королівського флоту між здобуттям незалежності США та Холодною війною.



Бермудська банкнота / Ілюстрація finance.ua



Бермудська банкнота з Нептуном / Ілюстрація finance.ua

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Валюта Папуа номіналом 20 кіна

Національна валюта Нової Гвінеї – кіна. На купюрі у 20 кіна зображені національні прикраси та дика свиня.



20 кіна / Ілюстрація finance.ua



Валюта Папуа – кіна / Ілюстрація finance.ua

100 гамбійських даласі

Грошова одиниця Гамбії – даласі. В обігу перебувають купюри номіналом у 5, 10, 25, 50, 100 та 200 даласі. На всіх купюрах - зображення пернатих.



Гамбія зображує на всіх банкнотах птахів / Ілюстрація finance.ua



100 гамбійських даласі / Ілюстрація finance.ua

50 доларів Тринідаду і Тобаго

Долар Тринідаду і Тобаго – офіційна валюта республіки Тринідад і Тобаго з 1964 року. В обігу перебувають банкноти в 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів.

На купюрі червона квітка гібіскусу, а з іншої сторони жінка у в карнавальному костюмі.



Долар Тринідаду і Тобаго / Ілюстрація finance.ua



50 доларів Тринідаду і Тобаго / Ілюстрація finance.ua