Коронавірус спричинив дуже серйозну економічну кризу. За оцінками МВФ, світова економіка цього року скоротиться на 3% – тобто, це найгірша ‎рецесія з часів Великої депресії 1930-х років.

Один за одним про банкрутство почали оголошувати світові бренди: зокрема, всесвітньовідомий Цирк дю Солей, популярна світова фірма з оренди авто Hertz Global Holdings Inc (HTZ), найвідоміша у світі круїзна компанія Norwegian Cruise Line Holdings, найпопулярніший бордель Європи Pascha та інші.

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Українські підприємства теж відчули на собі згубні наслідки карантину. Ми вирішили проаналізувати відкриті дані Міністерства юстиції України, аби порахувати точно задокументовану кількість банкрутів і порівняти ці цифри з даними попередніх років.

Банкрутство під час карантину: статистика в Україні

Упродовж цього року вже збанкрутувало 400 установ, 356 з них підпали під повну ліквідацію. Третина, а саме 210 підприємств – саме під час коронавірусного карантину, починаючи з квітня і по серпень включно.



Україна-2020: кількість збанкрутілих підприємст / Графіка Public.flourish.studio

Як було раніше?

Та все пізнається у порівнянні. Тож ми вирішили проаналізувати, на скільки ця цифра відрізняється від кількості ліквідацій у попередні періоди. Цікаво, що загалом за 8 років ліквідувано майже 26,5 тисяч підприємств. Аби все було рівноцінно, ми взялись порівнювати той самий часовий період, що й цього року – з квітня по серпень. Виявилось, коронакриза не була найбільш згубною для українських бізнесменів упродовж останнього десятиріччя.

Згідно з даними Міністерства юстиції, спостерігається поступове зменшення кількості ліквідованих підприємств з кожним роком, починаючи з 2015-го і по 2020-й. Відтак, якщо брати проаналізовані нами часові рамки у коронавірусні 5 місяців, то, до прикладу, з квітня по серпень у 2019-му ліквідували 277 установ, у 2018-му – 335, у 2017-му – 579, у 2016-му – 546 і у 2015-му – 4219!

До 2015-го цифри також менші, щоправда, все одно великі у порівнянні з останніми п’ятьма роками. Відтак у 2014-му – 1655, 2013-му – 2243, 2012-му – 2392.

Україна (2012-2020): кількість ліквідованих підприємств / Графіка Puublic.flourish.studio

Причина масового банкрутства

Чому розпал банкрутств припав саме на середину десятиліття? За словами фінансового аналітика та шеф-редактора інформаційного агентства "Фінансовий клуб" Руслана Чорного причиною стала так звана "податкова чистка". У вересні 2015-го у рамках реформи Державна податкова служба внесла зміни до законодавства, що зобов’язали підприємства платити податки не залежно функціонує установа чи ні.



Руслан Чорний / Фото Школи економічної журналістики

Таким чином, ті підприємства, які не працювали і були заморожені, а власники або ФОПи не хотіли за них платити, то звертались про їх ліквідацію. Якраз це і спричинило масове банкрутство, – пояснює Руслан Чорний.

Все, аби очистити український ринок від неповносправних суб’єктів господарювання, зокрема, і так званих компаній "прокладок", через які могли виводитись кошти з державного бюджету.

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Роками ці підприємства не платили податки і були заморожені – чи подають, чи не подають "пустушки" в податкову – нічого не платять. Таким чином, вони існували довго, десятки років, – відзначає експерт.

Після реформи на ринку залишились здебільшого діючі платоспроможні підприємства, що прораховують витрати та сплату податків наперед. Тож з 2015-го до 2020-го можна спостерігати помітне зниження кількості ліквідацій підприємств щороку. Саме тому, зокрема, і під час коронакризи, український бізнес зміг встояти перед економічними труднощами і обійшовся відносно невеликими втратами.