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Барбі - 50!

20:04, 10 березня 2009 301

Знаменитій ляльці барбі виповнилося 50 років.

З цієї нагоди американські зірки та знаменитості, як і належиться, влаштували святкову вечірку. Один із будинків на каліфорнійському узбережжі Малібу перетворився на домівку барбі - з елегантними меблями, рожевими подушечками та різноманітними ласощами.Вперше барбі з'явилася на світ у березні 1959 року. За цей час вона перепробувала більш ніж 100 професій. В тому числі, палеонтологію, автомобільні перегони та президентські вибори. Але незважаючи на важку працю, барбі ніколи не забувала доглядати за собою.Джинніфер Гудвін (акторка): "Барбі завжди мене надихала. Вона супер-стильна, вона без проблем може знайти собі хлопця, коли має настрій для цього, вона сама обирає свою кар'єру. Кожне нове вбрання барбі представляло її нове досягнення чи нову грань її особистості. Вона завжди була максимально щасливою. Що може більше надихати жінок ніж вона?"Класична лялька барбі - струнка білявка з блакитними очима. Але в сучасному глобальному світі існує безліч різних барбі - з різним кольором шкіри та з різноманітними костюмами.Хейді Клум (модель): "Я народилася у Німеччині, тому біле волосся та блакитні очі для мене не дивина. Але зараз у мене чорношкірий чоловік, і в моєї доньки є кілька барбі різних кольорів. Взагалі, я думаю, для сучасних дітей, барбі - це більше стильне вбрання ніж фізичні параметри".У своєму давньому коханні до барбі зізнавалися усі представниці слабкої статі, що завітали на вечірку.Еллі (співачка): "Це досить дивно, але мушу зізнатися, що без барбі, я б не стала музиканткою. Звучить божевільно, так? Справа в тому, що в дитинстві всі мої мрії оберталися навколо барбі".Обрі О'Дей (співачка): "Барбі - це ідеальна жінка. З деяких причин вона лише лялька, але це їй не шкодить - вона дуже впевнена і всі хочуть бути нею".Створити відповідний інтер'єр для вечірки доручили знаному декоратору Джонатану Адлеру. Саме тільки попереднє планування зайняло 6 місяців. У головному покої красується килим з великою буквою "Б", дзеркало, обрамлене ляльками барбі та люстра, оформлена білявими перуками. Зі стіни ж дивиться портрет Барбі, намальований батьком поп-арту - Енді Ворхолом.Після завершення святкування ляльковий інтер'єр перевезуть до одного з казино у Лас-Вегасі. А деякі експонати продадуть з аукціону, разом з іншими творіннями Джонатана Адлера.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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