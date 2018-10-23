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      Чи зуміє "Барселона" перемогти "Інтер" без Мессі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Барселона – ІНтер прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
      Барселона – ІНтер прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      Іспанська "Барселона" втратила свого лідера Ліонеля Мессі перед важливими матчами. Через перелом руки аргентинець вперше за 11 років пропустить "ель-класіко" – протистояння з мадридським "Реалом". Та перед тим "Барселоні" слід ще зіграти у Лізі чемпіонів проти "Інтера". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

      Попри те, що Мессі не допоможе своїй команді, "Барселона" і надалі залишається фаворитом зустрічі з "россо-нері". Так, букмекерська контора William Hill на перемогу іспанського клубу приймає з коефіцієнтом 1,52. У той час як на перемогу "Інтера" коефіцієнт 5,80. Варто зауважити, що це найнижчий коефіцієнт на перемогу італійської команди. Нічия у матчі оцінена в 4,60.

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      Щодо букмекерів з PariMatch, то у них коефіцієнт на перемогу "Барселони" становить 1,53. На їх суперників – 6,10. Нічия на "Камп Ноу" – ті ж 4,60.

      Ще дві букмекерські контори оцінили перемогу "Інтера" у цьому матчі в 6,25. Це "Фаворит спорт" та Marathon bet. От тільки перші на перемогу "Барселони" приймають з показником 1,50, другі – 1,55. Щодо нічиєї у цьому матчі, то "Фаворит спорт" оцінює в 4,40 таке закінчення матчу. Marathon bet ж у 4,55.

      Нагадаємо, матч "Барселона" – "Інтер" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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