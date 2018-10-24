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      "Барселона" без проблем перемогла "Інтер" у Лізі чемпіонів: відео голів

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      Барселона – Інтер відео голів
      Барселона – Інтер відео голів

      Центральним матчем середи, 24 жовтня, стала зустріч іспанського та італійського грандів – "Барселона" приймала "Інтер". Обидві команди до того перемогли у двох перших матчах. Тож це було простистояння за лідерство у групі.

      Барселона – Інтер 2:0
      Голи: Рафінья, 32, Альба, 83

      "Барселона" у цьому матчі не могла розраховувати на Лео Мессі. Аргентинець зламав руку, тож за грою партнерів спостерігав з трибун. Замість нього у стартовому складі дещо неочікувано вийшов Рафінья. І саме він став автором першого голу. Півзахисник поблизу штрафного майданчика суперників віддав пас на правий фланг на Суареса. Після чого зробив ривок до воріт Хандановіча. У той час уругвайський нападник навісив, і Рафінья з-за спини захисників пробив у дотик повз воротаря.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 24 жовтня

      Варто зазначити, що перед тим, як пропустити, "Інтер" міг вийти вперед. І засмутити "Барселону" міг нападник, який свого часу не підійшов "синьо-гранатовим". Ікарді в одному з моментів опинився першим на добиванні, але відправив м'яч вище воріт.

      Вже у другому таймі нагоду зрівняти рахунок втратив Політано. Тут варто віддати належне голкіперу тер Штегену, який перевів м'яч на кутовий.

      Після цього ініціатива повністю перейшла до "Барселони". Та з усіх моментів (особливо варто відзначити Коутіньо, після удару якого м'яч влучив у перекладину), забити вдалося лише Альбі. Захисник отримав пас у розріз від Ракітіча, та пробив повз воротаря.

      "Барселона" перемагає та очолює групу. "Інтер" і надалі на другому місці завдяки.

      Відео моментів матчу Барселона – Інтер

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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