Центральним матчем середи, 24 жовтня, стала зустріч іспанського та італійського грандів – "Барселона" приймала "Інтер". Обидві команди до того перемогли у двох перших матчах. Тож це було простистояння за лідерство у групі.

Барселона – Інтер 2:0

Голи: Рафінья, 32, Альба, 83

"Барселона" у цьому матчі не могла розраховувати на Лео Мессі. Аргентинець зламав руку, тож за грою партнерів спостерігав з трибун. Замість нього у стартовому складі дещо неочікувано вийшов Рафінья. І саме він став автором першого голу. Півзахисник поблизу штрафного майданчика суперників віддав пас на правий фланг на Суареса. Після чого зробив ривок до воріт Хандановіча. У той час уругвайський нападник навісив, і Рафінья з-за спини захисників пробив у дотик повз воротаря.

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Варто зазначити, що перед тим, як пропустити, "Інтер" міг вийти вперед. І засмутити "Барселону" міг нападник, який свого часу не підійшов "синьо-гранатовим". Ікарді в одному з моментів опинився першим на добиванні, але відправив м'яч вище воріт.

Вже у другому таймі нагоду зрівняти рахунок втратив Політано. Тут варто віддати належне голкіперу тер Штегену, який перевів м'яч на кутовий.

Після цього ініціатива повністю перейшла до "Барселони". Та з усіх моментів (особливо варто відзначити Коутіньо, після удару якого м'яч влучив у перекладину), забити вдалося лише Альбі. Захисник отримав пас у розріз від Ракітіча, та пробив повз воротаря.

"Барселона" перемагає та очолює групу. "Інтер" і надалі на другому місці завдяки.

Відео моментів матчу Барселона – Інтер