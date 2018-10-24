"Барселона" без проблем перемогла "Інтер" у Лізі чемпіонів: відео голів
Центральним матчем середи, 24 жовтня, стала зустріч іспанського та італійського грандів – "Барселона" приймала "Інтер". Обидві команди до того перемогли у двох перших матчах. Тож це було простистояння за лідерство у групі.
Барселона – Інтер 2:0
Голи: Рафінья, 32, Альба, 83
"Барселона" у цьому матчі не могла розраховувати на Лео Мессі. Аргентинець зламав руку, тож за грою партнерів спостерігав з трибун. Замість нього у стартовому складі дещо неочікувано вийшов Рафінья. І саме він став автором першого голу. Півзахисник поблизу штрафного майданчика суперників віддав пас на правий фланг на Суареса. Після чого зробив ривок до воріт Хандановіча. У той час уругвайський нападник навісив, і Рафінья з-за спини захисників пробив у дотик повз воротаря.
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Варто зазначити, що перед тим, як пропустити, "Інтер" міг вийти вперед. І засмутити "Барселону" міг нападник, який свого часу не підійшов "синьо-гранатовим". Ікарді в одному з моментів опинився першим на добиванні, але відправив м'яч вище воріт.
Вже у другому таймі нагоду зрівняти рахунок втратив Політано. Тут варто віддати належне голкіперу тер Штегену, який перевів м'яч на кутовий.
Після цього ініціатива повністю перейшла до "Барселони". Та з усіх моментів (особливо варто відзначити Коутіньо, після удару якого м'яч влучив у перекладину), забити вдалося лише Альбі. Захисник отримав пас у розріз від Ракітіча, та пробив повз воротаря.
"Барселона" перемагає та очолює групу. "Інтер" і надалі на другому місці завдяки.
Відео моментів матчу Барселона – Інтер