10:37
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 15°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
  • четвер
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Батареї на старих ноутбуках Lenovo можуть загорятись: які моделі в небезпеці

187 Читать новость на русском
Батареї на старих ноутбуках Lenovo можуть загорятись
Батареї на старих ноутбуках Lenovo можуть загорятись / deskmodder.de

Китайська компанія Lenovo вирішила відкликати акумуляторів від ряду ноутбуків. Причина полягає в ризику загоряння або навіть вибуху пристроїв.

Про це сказано на сайті компанії, повідомляє ilenta.com.

Ці пристрої випустили у Китаї з грудня 2012 по листопад 2014 року. Початок кампанії щодо відкликання батарей почнеться 31 серпня.

Читайте також: Ноутбук Lenovo Legion Y530 одним із перших отримає потужну відеокарту Nvidia

Про те, чи потребує батарея вашого ноутбука заміни – можна перевірити на сайті компанії. Якщо ви знайшли пристрій у цьому переліку, то краще відразу ж вийняти з нього батарею, щоб уникнути ймовірної надзвичайної ситуації.

У Lenovo наголосили, що заміна акумулятора відбувається безкоштовно.

Як уточнили у компанії, в зоні ризику зараз перебувають 153 219 ноутбуків, які були випущені із неякісними акумуляторами.

Так, увагу варто звернути власникам таких ноутбуків: Lenovo G700, G710, G400, G4030, G405, G4070, G410, G480, G485, G500, G5030, G505, G5070, G510, G580, G585, G400S, G500S, G405S, G505S, G5045, G4045, G7080, G5080, G4080, G7070, G7035, N580, N581, N585, N586, P580, P585, S410P, S510P, S500, Y410P, Y510P, Y485, Y485P, Z4070, Z5070, E49, Flex-14, Flex-15, Flex2-14, Flex2 -15; а також ThinkPad E445, E545, E430, E430C, E435, E530, E530C, E535, E431, E440, E531, E540, L440, L540.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Lenovo ноутбук Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 811
ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
15 липня, 12:02 ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
8784
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Головні новини 15 липня: фінал ЧС-2018, пожежа на Закарпатті, Хабенський у базі "Миротворця"
сьогодні, 08:00 Головні новини 15 липня: фінал ЧС-2018, пожежа на Закарпатті, Хабенський у базі "Миротворця"
3925
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1508
Нацвалюта України може впасти до рівня 40,8 гривні за долар: в НБУ бачать дві загрози
 5 липня , 18:51
Тука розповів про серйозну пастку, яку Росія готує Україні
 31 травня , 10:12
В Міносвіти зреагували на скандальні заяви дружини Турчинова: За її логікою її місце на кухні
 16 червня , 06:15
У Львові приземлились 5 літаків ВПС США: відомі деталі
 9 червня , 14:30
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук