Батареї на старих ноутбуках Lenovo можуть загорятись: які моделі в небезпеці

Китайська компанія Lenovo вирішила відкликати акумуляторів від ряду ноутбуків. Причина полягає в ризику загоряння або навіть вибуху пристроїв.

Про це сказано на сайті компанії, повідомляє ilenta.com.

Ці пристрої випустили у Китаї з грудня 2012 по листопад 2014 року. Початок кампанії щодо відкликання батарей почнеться 31 серпня.

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Про те, чи потребує батарея вашого ноутбука заміни – можна перевірити на сайті компанії. Якщо ви знайшли пристрій у цьому переліку, то краще відразу ж вийняти з нього батарею, щоб уникнути ймовірної надзвичайної ситуації.

У Lenovo наголосили, що заміна акумулятора відбувається безкоштовно.

Як уточнили у компанії, в зоні ризику зараз перебувають 153 219 ноутбуків, які були випущені із неякісними акумуляторами.

Так, увагу варто звернути власникам таких ноутбуків: Lenovo G700, G710, G400, G4030, G405, G4070, G410, G480, G485, G500, G5030, G505, G5070, G510, G580, G585, G400S, G500S, G405S, G505S, G5045, G4045, G7080, G5080, G4080, G7070, G7035, N580, N581, N585, N586, P580, P585, S410P, S510P, S500, Y410P, Y510P, Y485, Y485P, Z4070, Z5070, E49, Flex-14, Flex-15, Flex2-14, Flex2 -15; а також ThinkPad E445, E545, E430, E430C, E435, E530, E530C, E535, E431, E440, E531, E540, L440, L540.

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