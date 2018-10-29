Батько Меган Маркл готовий судитися з королівською сім'єю через дитину герцогині

Скандальний батько герцогині Сассекської Томас Маркл заявив, що має такі ж права на майбутню дитину Меган Маркл і принца Гаррі, як і принц Чарльз.

Як повідомляє видання Mirror, Томас готовий довести це в суді.

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Відомо, що батько Меган був "абсолютно в захваті" від новини про вагітність Меган. На його думку, дитина може завершити ворожнечу між ним, принцом Гаррі і дочкою.

Після численних скандальних інтерв'ю стосунки Томаса з королівською сім'єю повністю зіпсувалися. Однак чоловік має намір звернутися до суду, якщо йому відмовлять у зустрічах з майбутньою дитиною Меган.



Томас і Меган Маркл

До слова, Кенсінгтонський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.