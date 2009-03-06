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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

База даних зброї

18:24, 6 березня 2009 331

За кожним пострілом стоїть історія.

Колись на розслідування злочинів із застосуванням вогнепальної зброї детективи Туманного Альбіону витрачали місяці. Часи змінились і тепер у Великобританії створили нову базу даних, яка містить інформацію про усю зброю та амуніцію, яку коли-небудь вилучала поліція у злочинців.Правоохоронці сподіваються, що нова технологія дозволить за лічені години проаналізувати гільзи та кулі, що залишились на місці злочину, та визначити, з чого саме стріляли.Ідея такої бази даних належить Бюро балістики Національної розвідувальної служби Об’єднаного Королівства, яке розмістило 3 нові криміналістичні лабораторії у Бірмінгемі, Манчестері та Лондоні. Там спеціалісти уважно вивчають під мікроскопом використані набої, щоб з'ясувати, з якої зброї вони вилетіли. У цій роботі експерти керуються тим принципом, що усякий пістолет чи автомат залишає власний унікальний слід на кожній кулі та гільзі під час кожної фази стрільби.Отримані зображення відправляють через комп'ютер до нещодавно створеної національної бази, яка відтепер дозволяє співставити одержану інформацію з даними попередніх збройних нападів в усьому Королівстві. Представники поліції сподіваються, що нововведення відчутно пришвидшить розслідування та дозволить розкривати ширші діючі кримінальні мережі, оскільки злочинні угрупування практикують позику чи оренду зброї між собою.Девід Шо (заступник начальника поліції Західної Мерсії): "Ось тут ви можете бачити зображення двох різних куль, і експерт намагається встановити, чи вони мають схожі відбитки та сліди. Я думаю, ви можете зауважити на екрані доволі чіткі смуги та подряпини на кулі. Ми сподіваємось, це дозволить нам впіймати людей, котрі здійснили ці злочини, однак значно важливіше й те, що таким чином ми зможемо вивести зброю зі злочинного кола, запобігши тим самим більшим жертвам".До запровадження цієї системи правоохоронців підштовхнуло вбивство двох дівчат-підлітків у Бірмінгемі у 2003 році. З новою базою даних офіцери поліції одразу дізнались би, що зброя, з якої в них стріляли, вже фігурувала у попередніх злочинах. Але цей факт став відомим слідчим лише через кілька років після вбивства, коли злодії скористалися цією ж зброєю у Ліверпулі.Сандра Шейкспір (тітка жертви злочину): "Можливість отримати інформацію за період від 11 тижнів до 1 дня є значною допомогою поліції в процесі розслідування і величезною підтримкою для жертв та членів їхніх родин".В Бюро балістики кажуть, що буквально за кілька місяців існування бази даних спеціалістам вдалося проаналізувати понад 700 одиниць вогнепальної зброї та виявити зв'язок близько сотні з них із серією злочинів.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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