9 головних трендів у догляді за шкірою у 2020

Поняття "краси" змінюється зі швидкістю світла. Що там вже про десятиліття говорити. Лиш пригадайте, які тренди були у 2010, і що маємо зараз. Єдиний вихід встигати за новими стандартами – передбачити їх наперед.

Онлайн-ресурс Byrdie спробував спрогнозувати, які тренди в індустрії краси нас чекають у новому десятилітті: звернулися до провісників тенденцій, покупців косметичних продуктів та засновників брендів, щоб ті поділилися з ними своїми здогадками. Одноголосно вирішили, що погоня за красою має стати доступнішою та зручнішою. А також визначили ще 9 головних напрямків, за якими ми слідуватимемо.

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Рослини – перша перспектива

Якщо колись веганство та здорове харчування було прийнятне лише для "хіпі та ековоїнів", то сьогодні бачимо, що безліч багатих і знаменитих людей ведуть такий спосіб життя, щоб оздоровитись. В комплекті з таким вибором йдуть інші духовні практики, які допомагають людині очиститись.

У Cult Beauty ми розглядаємо веганський підхід до життя як "парасольковий термін" (розширення, – Краса 24) для брендів чи продуктів, які застосовують підхід, що стосується рослин,

– каже Алексія Інге, засновниця веб-сайту електронної комерції Cult Beauty.

"Phygital" краса

Світ дедалі більше діджиталізується. Роздрібна торгівля переходить у цифровий формат. Оскільки люди звикли тестувати, пробувати в реальному житті перш ніж купувати, то онлайн-платформи змушені терміново шукати альтернативу, щоб не втратити клієнтів. Можливо, зовсім скоро нам вдасться поєднати фізичне з цифровим, і дізнатися багато нового про нашу шкіру чи волосся.



Зміни в індустрії краси / Фото Unsplash

Вторинне використання

Гуру з догляду за шкірою знаменитостей Анджела Калья стверджує: "Вторинне використання замінить переробку (в 2020 році)". Косметологиня вважає, що у 2020 вже замало просто того, що ми переробляємо, а потрібно виходити на новий рівень. Для прикладу вона згадує про бренд Caglia, який розміщує продукти для догляду за шкірою в скляних баночках, захищених від ультрафіолетових променів. Коли засіб закінчується, Анджела любить використовувати ємкості для зберігання прикрас чи в якості вази.

Краса побічних продуктів

Відходів у 2020 році буде значно менше. А краса побічних продуктів – все зростатиме. Мається на увазі, використання кавових зерен для виготовлення скрабів (бренд Frank Body), витягнення активних речовин із непроданих овочів та фруктів (бренд Vintner's Daughter) і їхнє використання для косметологічних засобів – із відходів створюватимуть нові продукти.

Рух мікробіомів

На поверхні шкіри є те, що відоме як мікробіом, який складається з бактерій, грибів та вірусів,

– пояснює експерт з догляду за шкірою Рене Руло.

Також вона додає: "Вони виробляють певні хімічні речовини, які зберігають шкіру здоровою і допомагають бар'єру вашої шкіри залишатися неушкодженим". Тому підживлення таких бактерій є корисним для людського організму. Деякі косметичні компанії вже побудували свої бренди навколо цієї галузі науки. Наприклад, британська марка Aurelia Probiotic Skincare та Gallinée, що родом з Франції.

Краса, що вдихається

Існують певні інгредієнти, які мають швидкий доступ до нашої нервової системи, здатні одночасно працювати в нашій шкірі та нашому розумі. Тому в майбутньому аромати використовуватимуть, щоб "біохакнути" наші мізки та тіло для кращої роботи. Це щось на кшталт бренду The Nue Co. Вони вже виготовляють парфуми, які добре пахнуть та допомагають розслабитися під час стресу.

Ще один приклад: компанія Szent, яка продає воду в пляшках. А в кільці навколо гвинтової кришки використовує різноманітні аромаолії, щоб викликати різний настрій і передавати ідею запаху без цукру і калорій. Тому що м'ята, як кажуть, покращує ясність розуму, в той час як мандарин може підвищити настрій.

Догляд за шкірою голови, наче за шкірою обличчя

Якщо попередні роки догляд за волоссям пас задніх у сфері догляду, то в цьому десятилітті все компенсується. У 2020 пророкують появу пре- і пробіотичний догляд за волоссям.

Треба знати! Пробіотики – живі мікроорганізми, які забезпечують корисну дію на організм споживача, нормалізуючи склад та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Пребіотики – харчові добавки, які не перетравлюються і покращують здоров’я споживача вибірковим стимулюванням росту і активності корисної мікрофлори кишечника.



Вихід на новий рівень у догляді за волоссям / Фото Unsplash

Створіть догляд за шкірою самостійно

Споживачі косметичних засобів стають більш ощадливими та віддають перевагу створювати доглядові продукти в домашніх умовах. Тому бренди пристосуються і до цього: вони дадуть клієнтам можливість вибрати інгредієнти для маски чи крему, приготують та доставлять вам.

Надпотужне SPF

Вимоги до сонцезахисного крему високі: чисті формули, елементи проти забруднення, проти синього світла, зменшення пігментації, а також бажання довгого зберігання крему. На меті у вчених за допомогою нанотехнологій розробити крем, який буде невидимим на темній шкірі, який дозволить організму синтезувати вітамін D, зберігаючи його від шкідливих променів, а також нові методи нанесення.

Беручи до уваги всі прогнози спеціалістів, до 2030 року індустрія краси зміниться до невпізнання.