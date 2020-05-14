Дослідження показало, кому більше допомагають: вродливим жінкам, чи ні

Доктор психології, дослідниця і викладачка Гарвардської школи медицини, практикуюча психологиня Ненсі Еткофф написала книгу "Виживання найгарніших". Опираючись на наукові дослідження, авторка розповіла, чому те, що ми вважаємо красивим, того й потребуємо.

Інтернет-видання "Букви" опублікувало уривок із книги Ненсі Еткофф. У ньому описано низку експериментів, яким дали загальну назву "несправедливість уродженого". Участь у дослідженнях взяли 75 студентів чоловічої статі.

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Некрасивих від пожежі рятувати не буду

Чоловікам показали знімки візуально привабливих та непривабливих жінок. Потім їм дали завдання уявити декілька гіпотетичних ситуацій, пов’язаних із героїнями на фото, та прокоментувати свої дії в кожній із них. Наприклад: допомогти переставити меблі, дати гроші в борг, віддати нирку, стати для когось донором крові, врятувати із палаючого будинку та інші такого ж типу. Результати показали, що чоловіки охоче допоможуть у кожному випадку красивій дамі, а тій, яка їй зовнішньо не подобається, можуть лише позичити гроші.

Слова можуть відрізняти від діла. Тому психологи не лише ставили питання учасникам, а й перевіряли їхню поведінку, інсценізуючи схожі ситуації (дрібніші звісно). Отримані результати від попереднього опитування підтвердилися.

Для прикладу, одна із таких ситуацій була наступною: в телефонній будці залишили монетку і жінки підходили туди і питалися у людей, які були всередині, чи часом не знаходили вони її грошей. До будки підходили красуні та не зовсім ошатні жінки і ставили одне й те ж саме питання про монетку. 87% чоловіків та жінок повертали монетку дівчині, яка була вродливою, іншій – лише 64%.



Чому вродливим жінкам охочіше допомагають / Фото Unsplash

Красуням все можна вибачити

Ще один експеримент, який довів, що чоловіки швидше допоможуть симпатичній жінці. Навіть якщо та ставиться до них зверхньо. У цьому випадку учасниками також були чоловіки та жінки. Привабливі представниці жіночої статі критикували чоловіків з ніг до голови, а непривабливі – хвалили. Потім у чоловіків питали, хто викликав у них більшу прихильність. За підсумками, більшість були на стороні некрасивих дівчат. Проте, коли обидві групи жінок звернулися до чоловіків за незначною допомогою, з великим ентузіазмом на ділі допомагали красуням.